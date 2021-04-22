訂製獨一無二的個人化設計

PIXOSTYLE 2005 年成立至今，已經幫助全球數十個國際品牌、超過數千位藝術家與設計團隊，每月生產超過上千個文創商品。我們在插畫領域中已經有非常成熟的製作技術，可以透過最先進的印刷科技，將影像設計、插畫創作運用在手機、平板、服飾與包袋產品上。現在我們將過去累積成功的經驗，提供既方便而且有保障的客製化生產服務。